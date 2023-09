Café philo : Je cours, donc je suis. Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 28 mai 2024, Paris.

Le mardi 28 mai 2024

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Pression sociale et injonction encouragée par les médias, signe de réussite pour certains, normes esthétiques pour d’autres, notre corps est en proie aux regards qui cherchent à l’essentialiser. Aussi, notre apparence physique peut être le sujet de diverses formes de discriminations dans la société. Pour Michel Serres, l’exercice physique joue un rôle crucial dans le développement des individus et de la société. Selon Jean-Marie Brohm, le sport moderne est souvent utilisé comme un moyen de distraction qui détourne l’attention des problèmes sociaux. Si la valorisation de la santé n’est pas négative en soi, le culte du corps, par ses excès, peut être en prise avec des pressions psychologiques et des risques sur la santé.

