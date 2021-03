Habas Habas Habas, Landes Café philo Habas Catégories d’évènement: Habas

Café philo, 27 mars 2021-27 mars 2021, Habas. Café philo 2021-03-27 14:30:00 – 2021-03-27 15:30:00

Habas Landes Habas Venez échanger avec le philosophe Christophe Lamoure autour de la question suivante : Le bonheur est-il dans la consommation ?

Professeur de philosophie, Christophe Lamoure, est également l’auteur des très remarqués 365 petits bonheurs philosophiques, de Petite philosophie du tennis, Lettres à un jeune philosophe et, très récemment, de Petite philosophie du marcheur, tous parus dans la collection « Pause philo » des éditions Milan.

Dans le cadre du Printemps des poètes. Pixabay

