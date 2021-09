Excideuil Excideuil Dordogne, Excideuil Café Philo Excideuil Excideuil Catégories d’évènement: Dordogne

Excideuil

Café Philo Excideuil, 23 septembre 2021, Excideuil. Café Philo 2021-09-23 18:00:00 – 2021-09-23 19:30:00 Place Bugeaud La halle

Excideuil Dordogne Les Amis d’Excideuil et la Librairie du château sont heureux de vous inviter au prochain Café philo pour discuter d’une nouvelle question essentielle :”Le libre arbitre en question. A-t-on vraiment le choix?”. Pensez à apporter une chaise pliante !

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Excideuil Autres Lieu Excideuil Adresse Place Bugeaud La halle Ville Excideuil lieuville 45.33696#1.04731