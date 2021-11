Café philo – Être citoyen Obernai, 21 novembre 2021, Obernai.

Café philo – Être citoyen Obernai

2021-11-21 09:50:00 – 2021-11-21

Obernai Bas-Rhin

Un citoyen, selon la définition du Larousse, est une personne jouissant dans l’Etat dont il relève, des droits civils et politiques.

Il se doit de respecter les lois destinées « au bien vivre » dans une société organisée. Le citoyen a des droits et des devoirs envers les autres citoyens dans le respect de la liberté d’autrui, sans discriminations.

Etre citoyen, c’est se montrer responsable dans sa vie privée, comme dans sa vie publique. De la cité antique il y a 2500 ans au monde contemporain, quel citoyen ? Enjeux de la citoyenneté dans nos sociétés ?

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Invitation à échanger et laisser libre circulation de la parole. Mettre en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà ficelé, y trouver du sens en dévoilant un peu d’humain en nous…

+33 3 88 95 68 19

Obernai

