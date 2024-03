CAFE PHILO DANIEL MERCIER Béziers, vendredi 15 mars 2024.

CAFE PHILO DANIEL MERCIER Béziers Hérault

A l’occasion du spectacle # Génération(s) (Compagnie Le Cri Dévot), le Café Philo Sophia vous propose de réfléchir au sujet suivant Les âges de la vie quels changements ? . Nous faisons habituellement mention de quatre âges l’enfance, la jeunesse, la maturité ou l’âge adulte, la vieillesse ; l’adolescence venant recouvrir partiellement la jeunesse.

A l’occasion du spectacle # Génération(s) (Compagnie Le Cri Dévot), le Café Philo Sophia vous propose de réfléchir au sujet suivant Les âges de la vie quels changements ? . Nous faisons habituellement mention de quatre âges l’enfance, la jeunesse, la maturité ou l’âge adulte, la vieillesse ; l’adolescence venant recouvrir partiellement la jeunesse. A chacun de ces âges était dévolu un certain nombre de traits caractéristiques, et la frontière entre eux paraissait à peu près clair. En est-il toujours ainsi ? Ces frontières aujourd’hui semblent se brouiller, et personne ne semble vouloir faire son âge, comme si finalement, nous pouvions nous débarrasser de cette encombrante question ! Essayons donc de revisiter cette partition des âges pour dégager les principaux changements qui sont intervenus en particulier durant ces quatre ou cinq dernières décennies. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 16:30:00

fin : 2024-03-15

ROUTE DE VENDRES

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement CAFE PHILO DANIEL MERCIER Béziers a été mis à jour le 2024-03-08 par SCENE DE BAYSSAN