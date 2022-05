Café-philo avec les Petits Socratiques : Le jeu est-il sérieux ?

Café-philo avec les Petits Socratiques : Le jeu est-il sérieux ?, 7 mai 2022, . Café-philo avec les Petits Socratiques : Le jeu est-il sérieux ?

2022-05-07 17:00:00 – 2022-05-07 Les Petits Socratiques se réunissent pour faire vivre le café-philo dans la vivacité d'une atmosphère conviviale ! Thème de cette séance : Le jeu est-il sérieux ? présentée par Frédéric Baumer les.petits.socratiques@orange.fr https://cafephilo.webs.com/

