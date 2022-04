Café philo avec Aristide Ovono Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Café philo avec Aristide Ovono Plouguerneau, 27 avril 2022, Plouguerneau. Café philo avec Aristide Ovono Médiathèque “Les trésors de Tolente” 5 Rue du Colombier Plouguerneau

2022-04-27 – 2022-04-27 Médiathèque “Les trésors de Tolente” 5 Rue du Colombier

Plouguerneau Finistère Plouguerneau “Suffit-il d’intellectualiser pour comprendre ?” mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/ “Suffit-il d’intellectualiser pour comprendre ?” Médiathèque “Les trésors de Tolente” 5 Rue du Colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Médiathèque "Les trésors de Tolente" 5 Rue du Colombier Ville Plouguerneau lieuville Médiathèque "Les trésors de Tolente" 5 Rue du Colombier Plouguerneau Departement Finistère

Plouguerneau Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Café philo avec Aristide Ovono Plouguerneau 2022-04-27 was last modified: by Café philo avec Aristide Ovono Plouguerneau Plouguerneau 27 avril 2022 finistère Plouguerneau

Plouguerneau Finistère