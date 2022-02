« Café – Philo » au Kairn Arras-en-Lavedan Arras-en-Lavedan Catégories d’évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées

« Café – Philo » au Kairn Arras-en-Lavedan, 18 février 2022, Arras-en-Lavedan. « Café – Philo » au Kairn Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

2022-02-18 18:00:00 – 2022-02-18 Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Participation libre

Pensez à réserver si vous souhaitez manger ensuite

C’EST LES VACANCES D’HIVER!

le Kairn ouvre tous les jours du 11 février au 7 mars inclus… de 11h00 à 20h30

… et… nous sommes à la recherche de que sais-je pour refaire nos cartes de menus… donc si vous souhaitez offrir une seconde vie à vos que sais-je oubliés dans un recoin d’étagère, n’hésitez pas!!! A Bientôt! Les amazunes

Et si vous venez jusqu’à Arras n’oubliez pas la visite de la maison des arts…. L’art est-il une nécessité pour l’homme ?

Pourquoi des artistes et qu’attendons-nous d’eux ? Pourquoi avoir un tel besoin de création et de beauté ? Pourquoi acheter une œuvre d’art ? Est-ce simplement un placement financier qui ne serait réservé qu’à quelques privilégiés ? Ou s’agit-il d’une recherche qui touche un public beaucoup plus large ? lekairn@gmail.com +33 5 62 42 10 63 http://www.lekairn.fr/ Participation libre

Et si vous venez jusqu’à Arras n’oubliez pas la visite de la maison des arts…. Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

