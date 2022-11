Café -Philo au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégorie d’évènement: Saint-Léonard-de-Noblat

2022-12-01 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-01 3 Place Denis Dussoubs Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv à 18h30 au Foyer Rural. Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyer-rural-saint-leonard.fr Chaque premier jeudi du mois, café-philo organisé par le Foyer Rural. L’animateur est Michel BALLEY Avocat honoraire et philosophe autodidacte (06 76 26 79 41). Il s’agit pour lui de faciliter les échanges et provoquer les débats de pensée sur un sujet déterminé. Un petit verre et quelques rondelles de saucisson accompagnent les discussions.

Le 1er décembre : « L’art et la beauté » avec la participation de Mr Claude Bromet. 3 Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

