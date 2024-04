Café philo animé par Jean Yves Mercury, l’Enseignement de la philosophie Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan, vendredi 12 avril 2024.

Café philo animé par Jean Yves Mercury, l’Enseignement de la philosophie Bistrot Le Kairn Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Le prochain café-philo du Kairn aura comme enjeu une discussion sur l’enseignement de la philosophie en France et ailleurs (en Europe), ce à l’occasion de la sortie du dernier livre de JY. Mercury aux éditions Publibook Prof de philo. La certitude du doute.

Nous pourrions envisager la question suivante Pourquoi enseigner et faire de la philosophie en classe terminale ?

En quoi cet enseignement est-il une spécificité française ? Quelles sont donc les finalités poursuivies par un tel enseignement ? Qu’est-ce que rédiger une dissertation ou un commentaire de texte ?

Faudrait-il enseigner la philosophie plus tôt dans la scolarité ? A quoi peut donc servir l’enseignement d’une telle discipline ? Faudrait-il faire œuvre de transdisciplinarité ?

Autant de questions qui ne manqueront pas de se poser et auxquelles nous essaierons de répondre par des discussions et sans doute aussi quelques souvenirs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12 20:00:00

Bistrot Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie lekairn@gmail.com

