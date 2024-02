Café philo animé par Jean Yves Mercury au Kairn « Y-a-t-il une approche féminine de la philosophie ? » Bistro-Librarie Le Kairn Arras-en-Lavedan, vendredi 9 février 2024.

Le prochain café-philo du Kairn se tiendra le vendredi 9 février (de 18h à 20h) autour de la question suivante Y-a-t-il une approche féminine de la philosophie ? Ou encore Y-a-t-il une singularité féminine en philosophie ?

En ces temps où chacun et chacune semblent chercher, voire revendiquer une identité, quelle originalité les femmes seraient-elles en mesure d’apporter en faisant de la philosophie , elles qui en ont été chassées , à de rares exceptions près, dès l’antiquité ? Mais pourquoi une telle exclusion ? Pouvons-nous invoquer des raisons objectives ou reconnaître la persistance de préjugés sexistes ?

Rappelons tout d’abord ce qu’est la philosophie occidentale qui se veut une recherche rationnelle et critique de la vérité. Or la raison s’oppose par essence aux sentiments, aux passions et aux désirs dont les femmes seraient coutumières. Est-ce dire qu’elles en sont exclues ?

Commençons donc par quelques repères historiques et par Platon qui reconnaît que les femmes à qualités égales peuvent devenir des philosophes et des gardiennes de la cité. Mais s’agit-il là simplement d’un principe qui, dans la réalité, ne trouve que peu d’occurrence ? Son disciple, Aristote, affirme quant à lui que la femme est ontologiquement ( c’est-à-dire par nature ou essence) inférieure à l’homme. Voilà un jugement qui l’exclut par définition de la philosophie et pourtant il y eut dans l’antiquité des femmes philosophes, mathématiciennes reconnues comme Théano, épouse de Pythagore, ou encore Aspasie la femme de Périclès, et bien sûr l’une des plus célèbres Hypatie, grande mathématicienne et seule à être reconnue philosophe . même s’il y en eut d’autres, elles restèrent bien minoritaires…

Il faut attendre le XVIIIè siècle pour voir des femmes revendiquer l’égalité de leurs droits et nous rencontrons ici Olympe de Gouges (1748-1793) guillotinée en place de la Concorde à Paris, auteure de la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Texte décisif dont le Postambule énonce Femme, réveille toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes droits. (…) Ô femmes quand cesserez-vous d’être aveugles ? (…) Opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de la supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Il faut dire que le siècle des lumières fut aussi le siècle des philosophes et ce au niveau européen. Mais quid de la reconnaissance et de la place des femmes ? Destin tragique que celui d’Olympe de Gouges mise à mort en place publique parce qu’elle dérangeait vraiment en contestant l’ordre masculin et ses préjugés. D’ailleurs au XVIIIè nombre de femmes se sont illustrées par la création de salons où des philosophes venaient causer et les femmes ont ainsi eu une renommée certaine mais cela suffit-il à en faire des philosophes ou n’étaient-elles que des courtisanes ? Mais le problème majeur n’est-il pas celui-ci femme philosophe, cette expression qui fait que la féminité du sujet qui philosophe influencerait vraiment sa façon de philosopher. Que vaut réellement ce présupposé ? Y-a-t-il des objets de recherche philosophique qui sont objectivement féminins ? Et, si tel est le cas, ne serions-nous pas situés plutôt du côté sociologique ou historique que philosophique ? En effet, s’il existe bien une écriture féminine, identité revendiquée et posée par nombre de romancières, cela vaut-il pour la philosophie ? Si l’on se réfère à la liste officielle des auteurs du programme de philosophie de l’enseignement français il n’y a que 6 femmes qui en font partie. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Jeanne Hersch, Elizabeth Anscombe et Iris Murdoch. Autant dire un tout petit nombre. Et au niveau des figures plus médiatiques des philosophes contemporaines nous trouvons Judith Butler, sur les questions du genre, Cynthia Fleury (philosophe et psychanalyste) sur les questions du soin, de la démocratie, Claire Marin sur la maladie et la souffrance, Delphine Horvilleur rabbin, Barbara Cassin sur la démocratie et tant d’autres. Mais existe-t-il un penser philosophique féminin ?

Il reste cette question que signifie penser en tant que femme ? Existe-t-il des objets philosophiques proprement féminins et en quoi diffèrent-ils des objets de recherche masculins ? Rien n’est si simple et limpide puisque la raison n’est peut-être pas si genrée que l’on voudrait nous le faire croire ?

À vos questions donc. Et elles seront sans doute nombreuses.

Nous vous remercions de réserver si vous souhaitez manger après le café philo au 0562421063 ou par mail lekairn@gmail.com. .

