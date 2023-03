Café philo Angresse Angresse Catégories d’Évènement: Angresse

Landes

Café philo, 20 mars 2023, Angresse Angresse. Café philo Auberge des Platanes Angresse Landes

2023-03-20 – 2023-03-20 Angresse

Landes Angresse Le café-philo est un espace neutre et laïque proposant la liberté de pensée et d’expression, ainsi que l’écoute active.

– Le principe du café-philo : se retrouver dans un lieu ouvert à tous publics – un café, un restaurant… pour réfléchir, s’interroger, échanger sur un sujet philosophique ou une question de société : humanisme, citoyenneté…

– Le déroulement du café-philo : les participants votent pour un sujet parmi ceux proposés par eux-mêmes ce soir-là.

Le modérateur donne la parole, veille aux règles d’échange égalitaire favorisant la participation, la relance, les idées.

Chacun peut faire valoir son point de vue ou venir en auditeur. Le café-philo est un espace neutre et laïque proposant la liberté de pensée et d’expression, ainsi que l’écoute active. Pixabay

Angresse

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Angresse, Landes Autres Lieu Angresse Adresse Auberge des Platanes Angresse Landes Ville Angresse Angresse Departement Landes Lieu Ville Angresse

Angresse Angresse Angresse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angresse angresse/

Café philo 2023-03-20 was last modified: by Café philo Angresse 20 mars 2023 Angresse Auberge des Platanes Angresse Landes Landes

Angresse Angresse Landes