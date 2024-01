CAFÉ PHILO À LA MINOTERIE : LA TECHNIQUE EST-ELLE UN FACTEUR DE LIBERTÉ OU D’ASSERVISSEMENT ? Gardouch, vendredi 16 février 2024.

CAFÉ PHILO À LA MINOTERIE : LA TECHNIQUE EST-ELLE UN FACTEUR DE LIBERTÉ OU D’ASSERVISSEMENT ? Gardouch Haute-Garonne

Au Café Philo, chacun(e) peut prendre la parole, échanger des idées, ou simplement écouter… Pour développer son esprit critique et cultiver la libre pensée.

Pour le plaisir d’échanger et d’apprendre, pour dépasser les opinions superficielles et les préjugés. Pour une philosophie citoyenne et active !

Animé par Eric Lowen, de l’Université Populaire de Philosophie de Toulouse.

Accès libre et gratuit, planches gourmandes (10€ boisson comprise) à commander auprès de nos épicières de l’Echoppe (contact@echoppe-epicerie.fr) / 06 80 30 53 11 !

Pour chaque Café Philo, un support est proposé afin de vous aider à réfléchir au sujet abordé, ou pour approfondir après la rencontre.

Vous voulez le recevoir par mail ? Demandez à être inscrit(e) à notre liste de diffusion dédiée en envoyant un message à programmation.minoterie@gmail.com .

16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16 20:30:00



L’événement CAFÉ PHILO À LA MINOTERIE : LA TECHNIQUE EST-ELLE UN FACTEUR DE LIBERTÉ OU D’ASSERVISSEMENT ? Gardouch a été mis à jour le 2024-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE