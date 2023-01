Café philo à la Médiathèque de Lourdes Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées La médiathèque de Lourdes fête la lecture du mardi 17 au 21 janvier 2023 ! La Nuit de la lecture a été créée en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire et démocratiser l’accès à la lecture. Le thème cette année : la peur ! A cette occasion, participez au premier café-philo autour du thème : la peur du vide. Animé par l’association EKI. Une invitation à partager ses questionnements sur ce que le vide peut raconter à notre rapport au monde. Entrée libre et gratuite, accessible à tous les âges. Rendez-vous à la médiathèque samedi 21 janvier à 16h. Entrée libre et gratuite. +33 5 62 94 24 21 Place du Champ Commun LOURDES Lourdes

