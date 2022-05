Café philo

Café philo, 7 mai 2022, . Café philo

2022-05-07 – 2022-05-07 « PEUT-ON TOUT DIRE ? »

Ancien professeur de philosophie à Quimper et Concarneau, Jean-Yves Boudehen anime depuis une quinzaine d’années un atelier de philosophie à l’île-Tudy pour l’association L’île aux Idées. Convaincu que « La philosophie est une chose trop importante pour être réservée aux élèves de Terminale », il continue à faire connaître cette discipline dont le but essentiel est d’apprendre à penser par soi-même en comprenant que l’une des conditions pour accéder à cette autonomie est de connaître un peu ce qui a été pensé avant nous. Cette séance tentera de répondre à la question suivante : Peut-on tout dire ? Sur inscription. « PEUT-ON TOUT DIRE ? »

Ancien professeur de philosophie à Quimper et Concarneau, Jean-Yves Boudehen anime depuis une quinzaine d’années un atelier de philosophie à l’île-Tudy pour l’association L’île aux Idées. Convaincu que « La philosophie est une chose trop importante pour être réservée aux élèves de Terminale », il continue à faire connaître cette discipline dont le but essentiel est d’apprendre à penser par soi-même en comprenant que l’une des conditions pour accéder à cette autonomie est de connaître un peu ce qui a été pensé avant nous. Cette séance tentera de répondre à la question suivante : Peut-on tout dire ? Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville