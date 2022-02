Café Patrimoine – ODORICO, mosaïstes Art Déco. Saint-Hilaire-des-Landes Saint-Hilaire-des-Landes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine Saint-Hilaire-des-Landes Venez participer au Café Patrimoine ! Au 19ème, alors que la mosaïque revient à la mode dans toute l’Europe, la famille de mosaïstes ODORICO fonde son entreprise à Rennes. Ses réalisations influencées par l’Art Déco ornent encore aujourd’hui immeubles, commerces, églises et bâtiments publics de la ville de Rennes, du département et au-delà de tout le Grand Ouest. Outre Fougères, quelques beaux exemples de mosaïques ODORICO sont visibles sur Couesnon Marches de Bretagne : façade de la boucherie Sausset de St Hilaire-des-Landes, Hôpital de St Brice, Cercle Antrainais… Suite au bel article paru en novembre dernier dans la revue « Entre Everre et Minette », Bernard Chevallier et Louis Haudebert, du cercle d’Histoire de St Hilaire-des-Landes, animeront ce café Patrimoine délocalisé. Tout public – Gratuit

contact@appac.bzh +33 2 56 47 53 32

