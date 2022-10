CAFÉ-PATRIMOINE « LA NEUVEVILLE ET ALENTOUR » Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse Proche de la place Reggio – nommée en hommage au Maréchal Oudinot, enfant du pays – et de la rue Rousseau, la Neuveville a été urbanisée dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Aujourd’hui, ce quartier fait partie du centre-ville, et la place Reggio en est un pôle d’attractivité.

N’hésitez plus : venez échanger vos anecdotes et souvenirs autour d’une boisson soft ou d’une bière, selon l’humeur de chacun et chacune ! L’idée du café-patrimoine est de créer une rencontre, un échange convivial et ainsi de s’enrichir l’un l’autre en évoquant la grande comme la petite histoire. Au cœur de l’hiver, venez vous réchauffer autour d’une boisson !

La rencontre est gratuite, vous n’avez que les consommations à charge.

