CAFÉ PATRIMOINE GENESE DU JOURNAL ET DE L’IMPRIMERIE L’AGATHOIS Agde, jeudi 7 mars 2024.

CAFÉ PATRIMOINE GENESE DU JOURNAL ET DE L’IMPRIMERIE L’AGATHOIS Agde Hérault

Venez découvrir avec Jean-Claude Mothes, le parcours de l’Agathois , journal local depuis 1887 et de son imprimerie, cette entreprise au service des agathois qui du second empire au début du XXIème s. a été le témoin actif de l’ histoire de la cité.

Venez découvrir avec Jean-Claude Mothes, le parcours de l’Agathois , journal local depuis 1887 et de son imprimerie, cette entreprise au service des agathois qui du second empire au début du XXIème s. a été le témoin actif de l’ histoire de la cité.

Ce journal bien ancré dans la vie locale, animé par l’intérêt général et la prospérité de la cité d’Agde, a offert une tribune à tout un chacun et a évolué au rythme des avancées techniques.

N’oubliez pas de vous inscrire !

>18h

>Gratuit

>Sur réservation

https://reservation.capdagde.com ou 06.45.82.46.14

>Nombre de places limité

>Mezzanine du Patrimoine

>Office de Tourisme d’Agde, 1 rue du 4 Septembre, 34300 Agde .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:00:00

fin : 2024-03-07

1 rue du 4 septembre

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement CAFÉ PATRIMOINE GENESE DU JOURNAL ET DE L’IMPRIMERIE L’AGATHOIS Agde a été mis à jour le 2024-02-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE