Café patrimoine – De l’hôtel Vernon à Lee Ufan Arles Brasserie le Waux-Hall Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Café patrimoine – De l’hôtel Vernon à Lee Ufan Arles Brasserie le Waux-Hall, 21 avril 2022, Arles. Café patrimoine – De l’hôtel Vernon à Lee Ufan Arles

Brasserie le Waux-Hall, le jeudi 21 avril à 18:30

Bonjour, Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain Café Patrimoine qui aura lieu le jeudi 21 avril 2022 à 18h30 au Waux-Hall, simultanément diffusé en visio-conférence ! Pour cette première édition de l’année, nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Alexandre Ostrowski – architecte de l’agence ODA, Ostrowski Demuyter Architectes – et Monsieur Benoit Martin – directeur de projet Tilia, assistance à maîtrise d’ouvrage – qui nous ferons le plaisir de nous présenter l’Espace Lee Ufan Arles. Grâce à leur intervention, nous découvrirons la restauration réussie d’un hôtel particulier emblématique de l’histoire de la cité arlésienne, l’Hôtel Vernon, entre respect de l’authenticité et modernité, afin d’accueillir l’Espace Lee Ufan Arles. Nous sommes ravis de continuer les présentations en présentiel mais conservons tout de même les transmissions en direct afin de permettre aux personnes ne pouvant se déplacer de pouvoir profiter de ce nouvel événement. Si vous souhaitez avoir accès à la visioconférence, merci de nous envoyer un mail (ci-après). Bien sûr, nous vous laissons le soin d’installer ce logiciel gratuit sur votre ordinateur, smartphone, etc. En espérant pouvoir compter sur votre présence ou votre connexion, A très bientôt, Marie Sabeg, Présidente de l’association Ville et Patrimoine Sophie Piot Vice- Présidente de l’association Ville et Patrimoine [villeetpatrimoine@gmail.com](mailto:villeetpatrimoine@gmail.com)

entrée libre

Présentation d’une restauration réussie d’un hôtel particulier arlésien en Espace Lee Ufan Arles Brasserie le Waux-Hall 8 boulevard des Lices 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T18:30:00 2022-04-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Brasserie le Waux-Hall Adresse 8 boulevard des Lices 13200 Arles Ville Arles lieuville Brasserie le Waux-Hall Arles Departement Bouches-du-Rhône

Brasserie le Waux-Hall Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Café patrimoine – De l’hôtel Vernon à Lee Ufan Arles Brasserie le Waux-Hall 2022-04-21 was last modified: by Café patrimoine – De l’hôtel Vernon à Lee Ufan Arles Brasserie le Waux-Hall Brasserie le Waux-Hall 21 avril 2022 Arles Brasserie le Waux-Hall Arles

Arles Bouches-du-Rhône