Agde Hérault CONFÉRENCE • 18H00

« Les places publiques de la commune »

Catherine et Arnaud Sanguy (présidente de l’association la Passerelle, guide conférencier) vous proposent lors de cette conférence à 2 voix, de venir découvrir l’Histoire et l’Évolution des places publiques de la ville d’Agde.

Catherine et Arnaud Sanguy (présidente de l'association la Passerelle, guide conférencier) vous proposent lors de cette conférence à 2 voix, de venir découvrir l'Histoire et l'Évolution des places publiques de la ville d'Agde.

De la Promenade d'Agde à la place Terrisse au Cap d'Agde, vos saurez tout sur ces lieux de vie incontournables.

patrimoinelittoral@capdagde.com +33 6 45 82 46 14 https://lapasserellepatrimoine.com/

« Les places publiques de la commune »

Catherine et Arnaud Sanguy (présidente de l’association la Passerelle, guide conférencier) vous proposent lors de cette conférence à 2 voix, de venir découvrir l’Histoire et l’Évolution des places publiques de la ville d’Agde.

De la Promenade d’Agde à la place Terrisse au Cap d’Agde, vos saurez tout sur ces lieux de vie incontournables. >34300 AGDE Agde

