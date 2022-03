CAFÉ PATRIMOINE – CONFÉRENCE – LE PALAIS EPISCOPAL Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

CAFÉ PATRIMOINE – CONFÉRENCE – LE PALAIS EPISCOPAL Agde, 7 avril 2022, Agde.

2022-04-07

Agde Hérault CONFÉRENCE • 18H00

Catherine Sanguy présidente de l’association la Passerelle, vous propose de venir découvrir l’histoire du logis du dernier évêque d’Agde, Monseigneur de Saint-Simon, qui abrita dans ses murs des personnalités comme le maréchal de Damville, Jean Bedos maire d’Agde, Emmanuel Laurens, Jules Baudou. Il fut aussi tour à tour, prison, école, gendarmerie jusqu’à devenir un bar-restaurant. > Îlot Molière/Office de Tourisme Agde, 1 rue du 4 septembre

> réservation obligatoire

> 06 45 82 46 14 Agde

