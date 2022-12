Nuit de la Chouette Café participatif Le Choucas des Tours, rue du Général Barbot à Mont St Eloi 62. Mont-Saint-Éloi Catégories d’évènement: Mont-Saint-Éloi

Présentation en salle suivie d’une sortie terrain. Café participatif Le Choucas des Tours, rue du Général Barbot à Mont St Eloi 62. Le Choucas des Tours rue du Général Barbot Mont St Eloi 62. Mont-Saint-Éloi 62144 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dans le cadre de la 15 ième Nuit de la Chouette organisée par la Ligue de la Protection des Oiseaux, le Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France, en partenariat avec l’Association des Naturalistes de la Gohelle vous convient à une soirée thématique sur les rapaces nocturnes de notre région. Après une présentation en salle, une balade nocturne vous sera proposée. RDV au Café participatif Le Choucas des Tours à 19h, rue du Général Barbot à Mont St Eloi 62. « Tenue adaptée à la météo. Lampe frontale. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:00:00+01:00

2023-03-25T21:30:00+01:00

