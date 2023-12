Rencontre avec le collectif Phénice de Loudun Café Partagé Loudun, 20 décembre 2023, Loudun.

Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 19:00:00

fin : 2023-12-20 20:00:00

En attendant le 3ème tome des fameux polars loudunais qui paraîtra prochainement, venez rencontrer « Phénice de Loudun » l’auteur collectif et mystérieux des deux premiers romans : Les mystères du Lavoir et Les mystères de l’Échevinage.

Dédicace possible, pensez-y pour les fêtes !.

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais