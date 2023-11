Repas partagé au Café Partagé Café Partagé Loudun, 8 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Voyage en Italie avec musique d’ambiance, autour de l’osso bucco de veau avec petite entrée et dessert – Uniquement sur réservation jusqu’au 6 décembre au plus tard.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Journey to Italy with background music, around veal osso bucco with small starter and dessert – Reservations required by December 6 at the latest

Un viaje a Italia con música de fondo, en torno al ossobucco de ternera con un pequeño entrante y postre – Es necesario reservar antes del 6 de diciembre

Reise nach Italien mit Hintergrundmusik, rund um Kalbs-Osso Bucco mit kleiner Vorspeise und Dessert – Nur mit Reservierung bis spätestens 6. Dezember

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais