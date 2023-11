Ma lettre au Père Noël spécial enfants Café Partagé Loudun, 6 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Mise en forme d’une lettre pour le Père Noël

SUR INSCRIPTION

Participation libre pour Nathalie de Souffles d’écrits.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Writing a letter to Santa Claus

ON REGISTRATION

Free participation for Nathalie from Souffles d’écrits

Diseñar una carta para Papá Noel

EN LA INSCRIPCIÓN

Participación gratuita para Nathalie de Souffles d’écrits

Formatierung eines Briefes für den Weihnachtsmann

AUF ANMELDUNG

Freie Teilnahme für Nathalie von Souffles d’écrits

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais