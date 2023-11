Ma lettre au Père Noël Café Partagé Loudun, 1 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Osez enfin demander ce dont vous avez toujours rêvé ! Un voyage ? La paix dans le monde ? Du temps ? Mais il n’est pas si simple de savoir retenir l’attention du père Noël ! Nathalie vous donnera ses astuces en évitant les mots tabous, en insérant les mots préférés du Père Noël… et d’autres trucs utiles à connaître. Dans un atelier d’écriture qui se veut ludique et néanmoins sérieux, Noël se prépare au Café partagé.

SUR INSCRIPTION

Participation libre pour Nathalie.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dare to ask for what you’ve always dreamed of! A trip? World peace? A good time? But it’s not that easy to get Santa’s attention! Nathalie will give you her tips on avoiding taboo words, inserting Santa’s favorite words… and other useful tricks to know. In a fun yet serious writing workshop, Christmas is coming to Le Café partagé.

ON REGISTRATION

Free participation for Nathalie

¡Atrévete por fin a pedir lo que siempre has soñado! ¿Un viaje? ¿La paz mundial? ¿Un poco de tiempo? ¡Pero no es tan fácil llamar la atención de Papá Noel! Nathalie te dará sus consejos para evitar las palabras tabú, insertar las palabras favoritas de Papá Noel… y otras cosas útiles que hay que saber. En un taller de escritura divertido pero serio, la Navidad está a la vuelta de la esquina en Le Café partagé.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Participación gratuita para Nathalie

Trauen Sie sich endlich, das zu fragen, wovon Sie schon immer geträumt haben! Eine Reise? Frieden auf der Welt? Ein bisschen Zeit? Aber es ist gar nicht so einfach, die Aufmerksamkeit des Weihnachtsmannes zu erlangen! Nathalie verrät Ihnen ihre Tricks, wie Sie Tabuwörter vermeiden, die Lieblingsworte des Weihnachtsmanns einfügen und andere nützliche Tricks, die Sie kennen sollten. In einer Schreibwerkstatt, die spielerisch und dennoch ernsthaft sein soll, wird Weihnachten im Café partagé vorbereitet.

AUF ANMELDUNG

Freie Teilnahme für Nathalie

