Exposition au Café Partagé Café Partagé Loudun, 1 décembre 2023, Loudun.

Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-01

fin : 2024-01-31

Costumes de scènes par LaCaDanses et décorations de Noël de Béatrice

Le Café partagé sera fermé du 21 décembre au 1er janvier inclus.

Votre Café Partagé vous souhaite de belles fêtes !.

Costumes de scènes par LaCaDanses et décorations de Noël de Béatrice

Le Café partagé sera fermé du 21 décembre au 1er janvier inclus.

Votre Café Partagé vous souhaite de belles fêtes !

Costumes de scènes par LaCaDanses et décorations de Noël de Béatrice

Le Café partagé sera fermé du 21 décembre au 1er janvier inclus.

Votre Café Partagé vous souhaite de belles fêtes !

EUR.

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme du Pays Loudunais