Et si on s’amusait à repasser le Certificat d’Études Café Partagé Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Vienne Et si on s’amusait à repasser le Certificat d’Études Café Partagé Loudun, 19 octobre 2023, Loudun. Loudun,Vienne avec André Lorceau

2ème épreuve : le calcul.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . .

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



with André Lorceau

round 2: Calculus con André Lorceau

2ª prueba: aritmética mit André Lorceau

2. Prüfung: Rechnen Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais Détails Catégories d’Évènement: Loudun, Vienne Autres Lieu Café Partagé Adresse Café Partagé Rue du Collège Ville Loudun Departement Vienne Lieu Ville Café Partagé Loudun latitude longitude 47.00721;0.0859

Café Partagé Loudun Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudun/