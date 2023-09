Conférence « Le Testament secret de Théophraste Renaudot » Café Partagé Loudun, 12 octobre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Qui connaît Théophraste Renaudot, en dehors du prix littéraire qui porte son nom ? Ancien étudiant à la faculté de médecine de Montpellier, ce philanthrope mit ses compétences médicales et sa vie entière au service de tous, il dut pourtant se battre avec la plus folle énergie pour les imposer et il est juste de lui rendre hommage.

Nicole Buresi dédicace son ouvrage.

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Who knows Théophraste Renaudot, apart from the literary prize that bears his name? A former student at the Faculty of Medicine in Montpellier, this philanthropist put his medical skills and his whole life at the service of all, yet he had to fight with the most insane energy to impose them, and it’s only right to pay tribute to him.

Nicole Buresi dedicates her book

¿Quién conoce a Théophraste Renaudot, aparte del premio literario que lleva su nombre? Antiguo alumno de la Facultad de Medicina de Montpellier, este filántropo puso sus conocimientos médicos y toda su vida al servicio de todos, aunque tuvo que luchar con la máxima energía para imponerlos, y es justo rendirle homenaje.

Nicole Buresi dedica su libro

Wer kennt Théophraste Renaudot, abgesehen von dem Literaturpreis, der seinen Namen trägt? Als ehemaliger Student der medizinischen Fakultät von Montpellier stellte dieser Philanthrop seine medizinischen Fähigkeiten und sein ganzes Leben in den Dienst aller. Dennoch musste er mit der verrücktesten Energie dafür kämpfen, sie durchzusetzen, und es ist nur recht und billig, ihn zu würdigen.

Nicole Buresi signiert ihr Buch

