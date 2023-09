Concert de « Reflets2Chemins » Café Partagé Loudun, 29 septembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

hilippe et Marie, pour l’association « Reflets2Chemins », forment un duo Guitares – Chants. Le siège de l’association est à Salies de Béarn (64270).

Ils reprennent des chansons à textes en majorité françaises et parfois réarrangées : A. Souchon, Indochine, G. Brassens, I. Mayereau…

Le répertoire vise à véhiculer des valeurs de tendresse, de solidarité, de tolérance.

Concert au chapeau.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . .

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



hilippe and Marie, for the « Reflets2Chemins » association, form a Guitar – Songs duo. The association is based in Salies de Béarn (64270).

They cover mostly French songs, sometimes rearranged: A. Souchon, Indochine, G. Brassens, I. Mayereau…

Their repertoire aims to convey values of tenderness, solidarity and tolerance.

Hat concert

hilippe y Marie, de la asociación « Reflets2Chemins », forman un dúo de guitarra y canto. La asociación tiene su sede en Salies de Béarn (64270).

Interpretan sobre todo canciones francesas, a veces arregladas: A. Souchon, Indochine, G. Brassens, I. Mayereau…

Su repertorio pretende transmitir los valores de ternura, solidaridad y tolerancia.

Concierto a la gorra

hilippe und Marie bilden für den Verein « Reflets2Chemins » ein Duo Gitarren – Gesang. Der Sitz des Vereins ist in Salies de Béarn (64270).

Sie übernehmen überwiegend französische Chansons mit Texten, die manchmal neu arrangiert werden: A. Souchon, Indochine, G. Brassens, I. Mayereau.

Das Repertoire zielt darauf ab, Werte wie Zärtlichkeit, Solidarität und Toleranz zu vermitteln.

Konzert mit Hut

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais