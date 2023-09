Conférence « les bienfaits de la Sophrologie au quotidien » Café Partagé Loudun, 22 septembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Envie de faire une pause dans une rentrée bien chargée ?

Par Nathalie Portois, sophrologue à Loudun

Comment mieux dormir, mieux vivre ses émotions, mieux gérer son stress….

2023-09-22

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Looking for a break from the busy back-to-school schedule?

By Nathalie Portois, sophrologist in Loudun

How to get a better night’s sleep, cope better with your emotions, manage stress better…

¿Quieres descansar del ajetreo de la vuelta al cole?

Por Nathalie Portois, sofróloga en Loudun

Cómo dormir mejor, gestionar mejor las emociones, controlar mejor el estrés…

Haben Sie Lust auf eine Pause im hektischen Herbst?

Von Nathalie Portois, Sophrologin in Loudun

Wie Sie besser schlafen, Ihre Emotionen besser ausleben, Ihren Stress besser bewältigen können…

