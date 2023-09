Exposition au Café Partagé Café Partagé Loudun, 15 septembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Exposition Journées du Patrimoine avec Jean-Loup Delaroche et Serge Zimmerman.

2023-09-15 fin : 2023-09-30 . EUR.

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Heritage Days exhibition with Jean-Loup Delaroche and Serge Zimmerman

Exposición de las Jornadas del Patrimonio con Jean-Loup Delaroche y Serge Zimmerman

Ausstellung Tage des Kulturerbes mit Jean-Loup Delaroche und Serge Zimmerman

