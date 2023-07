Le Café anglais Café Partagé Loudun, 11 juillet 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

tous les Mardis venez parler anglais en toute convivialité avec Anne-Marie & Chris.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 19:00:00. EUR.

Café Partagé Rue du Collège

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



every Tuesday come and speak English in a friendly atmosphere with Anne-Marie & Chris

todos los martes ven a hablar en inglés en un ambiente agradable con Anne-Marie y Chris

jeden Dienstag können Sie mit Anne-Marie & Chris in geselliger Runde Englisch sprechen

Mise à jour le 2023-07-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais