Café parents : Retour sur mon adolescence Aire-sur-l'Adour

Landes

Café parents : Retour sur mon adolescence Aire-sur-l'Adour, 19 mars 2022, Aire-sur-l'Adour. Centre de loisir 39 Rue des Maraîchers

2022-03-19 – 2022-03-19 Centre de loisir 39 Rue des Maraîchers

Prochain café parents Samedi 19 mars de 10h à 12h Un petit retour en arrière sur fond de nostalgie… nos adolescences… Merci de vous inscrire au 05/58/71/61/63 ou sur audrey.aire@orange.fr

Centre de loisir 39 Rue des Maraîchers Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-03-15

