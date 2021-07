Naintré La Barque Naintré, Vienne Café Parents La Barque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

La Barque organise à partir du 4 septembre des rencontres de parents d’enfants de maternelle et de primaire pour discuter et échanger autour d’une boisson chaude ou froide accompagnée d’une viennoiserie. Ces rencontres auront lieu le 1er samedi du mois de 10h à 12h et le 3ème mercredi de chaque mois de 15h à 17h.

gratuit sur réservation

proposé par la Barque La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré Vienne

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00

