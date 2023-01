Café parents – cyberharcélement : l’ado et les écrans Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour OT Aire sur l'Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’Évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes Aire-sur-l’Adour EUR Nous vous proposons le Samedi 21 janvier 2023 de 10 à 12 heures un café parents sur « le cyberharcèlement : l’ado et les écrans » au centre de loisirs.

Alisson Fernandez, agent de développement numérique de la ligue40 et coordinatrice des promeneurs du net nous accompagnera dans nos échanges, où nous aborderons le contrôle des écrans, la notion de cyberharcèlement, les risques encourus, les démarches possibles si votre adolescent en est victime… et toutes questions que vous aurez besoin d’aborder!

