Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour EUR Prochain café parents le samedi 5 février à partir de 10h au centre de loisirs.

Nous parlerons des troubles dys chez les enfants et adolescents, les comprendre pour mieux les appréhender, les méthodologies à utiliser pour les aider, parler des moyens mis en place dans les établissements scolaires.

Claire Rouchon nous accompagnera dans nos échanges, enseignante et auteure du livre « mon enfant est dyslexique, quelle chance! ». Merci de vous inscrire en téléphonant au 05/58/71/61/63, ou par mail audrey.aire@orange.fr Prochain café parents le samedi 5 février à partir de 10h au centre de loisirs.

