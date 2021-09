Kirchheim Kirchheim Bas-Rhin, Kirchheim Café-parents autour de la parentalité Kirchheim Kirchheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Café-parents autour de la parentalité 2021-09-13 20:00:00 – 2021-09-13

Kirchheim Bas-Rhin Kirchheim

"Parlons des responsabilités et des devoirs à chaque âge". Soirée animée par Christel BRICKA, formatrice et éducatrice spécialisée. au Relais Petite Enfance à Kirchheim à 20h00. Soirée gratuite. Respect des protocoles sanitaires en vigueur. Places limitées sur inscription auprès du RAM Intercommunal "Mossig et Vignoble". +33 3 88 04 12 66

