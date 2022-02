Café Parents Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Café Parents Aire-sur-l’Adour, 7 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Café Parents Centre de loisirs 38 rue des Maraîchers Aire-sur-l’Adour

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 11:30:00 Centre de loisirs 38 rue des Maraîchers

Aire-sur-l’Adour Landes EUR Rencontre gratuite, animée par une juriste et une psychologue, le Café Parents est un temps où les parents (et futurs parents) peuvent partager autour d’un café leurs expériences, préoccupations, questionnements…

C’est aussi un lieu pour échanger des idées, être écouté, rassuré..

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 07 mai prochain, à partir de 10h au Centre de Loisir d’Aire-sur-Adour!

Inscription par mail.

Attention, le nombre de place est limité! CIDFF

Centre de loisirs 38 rue des Maraîchers Aire-sur-l’Adour

