Aire-sur-l’Adour Landes Le centre de loisir ALALE organise une rencontre à l’Espace de vie Sociale le samedi 18 septembre de 10h à 12h : La famille au rythme de la rentrée.

