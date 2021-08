Nantes Studio 11-15 Accoord Loire-Atlantique, Nantes Café parents-ados : Usages numériques Studio 11-15 Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Café parents-ados : Usages numériques Studio 11-15 Accoord, 25 septembre 2021, Nantes. 2021-09-25 Sur place : Studio 11-15À distance : lien de connexion fourni une fois inscrit

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Inscription : antoine.brisset@accoord.fr Sur place : Studio 11-15À distance : lien de connexion fourni une fois inscrit Les équipes ados de l’Accoord organisent un temps d’échange entre parents et ados afin d’aborder les usages numériques des jeunes et, plus précisément, sur l’usage des données. Un temps de sensibilisation en partenariat avec Nantes Métropole ainsi que des associations de parents du quartier. Dans le cadre de Nantes Digital Week Studio 11-15 Accoord 7 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Studio 11-15 Accoord Adresse 7 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Studio 11-15 Accoord Nantes