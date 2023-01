Café-papote « zéro déchet zéro pression » Audierne Audierne Office de tourisme Cap-Sizun - Pointe du Raz Audierne Catégories d’Évènement: Audierne

Finistère Audierne La réduction des déchets vous parle ? Vous avez des astuces pour alléger votre poubelle ? Ou vous souhaitez justement pouvoir échanger et récolter des astuces ? Nous organisons ce temps d’échange pour vous.

Ce sera également l’occasion d’évoquer l’événement Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet qui aura lieu les 1er et 2 avril 2023 avec l’objectif de créer des rencontres, sans filtre et sans greenwashing, autour de la démarche zéro déchet.

Des maisons presque zéro déchet ouvrent leurs portes le temps d’un week-end afin de présenter leurs pratiques zéro déchet et d’encourager une consommation responsable.

Rien de mieux qu’un moment sympathique dans un lieu convivial comme La Quincaillerie pour en discuter.

Avec l’association Côte Waste nous vous y accueillons samedi prochain à 14 h, pour vous présenter cet événement incontournable et échanger les bonnes astuces !

Evénement finistérien organisé par S’y Mettre

Détails : https://bienvenue.symettre.bzh/ cotewaste@lilo.org +33 6 49 37 19 28 http://www.cotewaste.fr/ La Quincaillerie 5 rue du 14 juillet Audierne

