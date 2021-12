Fenouillet Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet, Haute-Garonne Café papote – Samedi 18 décembre Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Café papote – Samedi 18 décembre

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 18 décembre à 10:30

Médiathèque Georges Wolinski, le samedi 18 décembre à 10:30

Il présentera son dernier livre Et maintenant, j’en fais quoi de tout cet amour. Il y peint une belle galerie de personnages sensibles et attachants. Certains d’entre vous seront des fidèles au rendez-vous et nous conseillons aux autres de venir à la découverte de cet auteur aussi généreux que talentueux _**Adultes et ados à partir de 15 ans**_

Sur réservation

Gabriel Sandoval nous fait un beau cadeau de Noël en venant une nouvelle fois à notre rencontre

Médiathèque Georges Wolinski
Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet
Fenouillet
Haute-Garonne

2021-12-18T10:30:00 2021-12-18T12:00:00

