Vosges Bruyères Dans le cadre du projet Part’âge de livres, portage de livres à domicile en partenariat avec l’ADMR et la médiathèque départementale, nous organisons tous les deux mois environ des cafés papotes qui sont l’occasion d’échanger autour d’une petite collation et de faire une petite activité en commun. Le but étant de permettre aux personnes isolées de sortir de chez elle et de passer un bon moment ensemble. Ce mois-ci, sont prévu un petit atelier bricolage (décorations pour Pâques) ainsi qu’un petit jardinage. +33 3 29 52 13 51 https://mediatheque-bruyeres.c3rb.org/ ADMR

