Médiathèque des Izards, le mercredi 9 mars à 16:00

Venez partager un café, un thé et un goûter, tout en palabrant ensemble de différentes thématiques. Cette semaine, accompagnés par les artistes et anthropologues de la compagnie Sputnik, vous serez invité à questionner la place des femmes et la notion de rencontre dans l’espace public de façon ludique, participative et philosophique. Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T16:00:00 2022-03-09T18:00:00