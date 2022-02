Café, pain-beurre! (Rencontre) Ti Douar Alre Pluvigner Catégories d’évènement: Morbihan

Pluvigner

Café, pain-beurre! (Rencontre) Ti Douar Alre, 9 mars 2022, Pluvigner. Café, pain-beurre! (Rencontre)

Ti Douar Alre, le mercredi 9 mars à 14:30 Gratuit

Du café, du pain-beurre et des gens avec qui bavarder en breton ! Organisé par Kerlenn Sten Kidna. Ti Douar Alre 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Pluvigner Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T14:30:00 2022-03-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pluvigner Autres Lieu Ti Douar Alre Adresse 11 Rue du Tanin 56330 Pluvigner Ville Pluvigner lieuville Ti Douar Alre Pluvigner Departement Morbihan

Ti Douar Alre Pluvigner Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pluvigner/

Café, pain-beurre! (Rencontre) Ti Douar Alre 2022-03-09 was last modified: by Café, pain-beurre! (Rencontre) Ti Douar Alre Ti Douar Alre 9 mars 2022 Pluvigner Ti Douar Alre Pluvigner

Pluvigner Morbihan