Café-outils #86 : Les outils numériques collaboratifs au service de vos réunions Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE Alixan, vendredi 5 avril 2024.

Café-outils #86 : Les outils numériques collaboratifs au service de vos réunions Des outils utiles et conviviaux pour donner vie à vos réunions en équipe ! Vendredi 5 avril, 09h00 Le Moulin Digital : NOUVELLE ADRESSE Entrée libre sur inscription.

Venez nous rejoindre EN PRÉSENTIEL le vendredi 5 avril 2024 à partir de 09h00 au Moulin Digital (nouvelle adresse en 2024) pour ce café-outils dédié aux outils numériques collaboratifs au service de vos réunions.

Que ce soit pour vos compte-rendus, prise de notes, automatisations, partages, messageries, visios, … les outils digitaux peuvent vous permettre de rendre vos réunions plus participactives, et donc faire gagner du temps à toutes et tous !

Ce billet vous réserve une place EN PRÉSENTIEL au Moulin Digital – 1, rue Roland Moreno – 26300 Alixan.

Nos café-outils sont toujours diffusés en direct et visionnables en replay sans besoin de billet sur notre page Linkedin et sur notre chaîne Youtube

