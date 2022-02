Café-Outils #67 : Boostez votre notoriété avec Snapchat ! Le Moulin Digital, 1 juillet 2022, Alixan.

Café-Outils #67 : Boostez votre notoriété avec Snapchat !

Le Moulin Digital, le vendredi 1 juillet à 09:00

Snapchat est un réseau social qu’il ne faut décidément pas négliger. Cette appli permet de construire un contact direct et une proximité avec votre public, et en particulier les jeunes générations. Venez découvrir comment capter l’attention en quelques secondes et susciter l’intérêt de vos spectateurs jusqu’à provoquer l’acte d’achat !

Entrée libre sur inscription.

Touchez une cible plus large grâce aux vidéos courtes et extraits audio via Snapchat

Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan



