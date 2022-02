Café-Outils #66 : Montage vidéo et sous-titrage, mode d’emploi Le Moulin Digital Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

Café-Outils #66 : Montage vidéo et sous-titrage, mode d’emploi Le Moulin Digital, 3 juin 2022, Alixan. Café-Outils #66 : Montage vidéo et sous-titrage, mode d’emploi

Le Moulin Digital, le vendredi 3 juin à 09:00

Un post comprenant une vidéo génère en moyenne 30% d’interactions en plus qu’une photo et 2 fois plus de partages ; 75% des internautes sont plus susceptibles de suivre une marque sur les réseaux sociaux si elle propose un contenu vidéo ; 85% des contenus sont visionnés sans le son. Venez découvrir conseils et outils pour monter et réaliser vos vidéos !

Entrée libre sur inscription.

Améliorez votre communication grâce à des vidéos montées et sous-titrées ! Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alixan, Drôme Autres Lieu Le Moulin Digital Adresse 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Ville Alixan lieuville Le Moulin Digital Alixan Departement Drôme

Le Moulin Digital Alixan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alixan/

Café-Outils #66 : Montage vidéo et sous-titrage, mode d’emploi Le Moulin Digital 2022-06-03 was last modified: by Café-Outils #66 : Montage vidéo et sous-titrage, mode d’emploi Le Moulin Digital Le Moulin Digital 3 juin 2022 Alixan Le Moulin Digital Alixan

Alixan Drôme