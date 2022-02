Café-Outils #65 : Les mots de passe Le Moulin Digital Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Café-Outils #65 : Les mots de passe Le Moulin Digital, 6 mai 2022, Alixan. Café-Outils #65 : Les mots de passe

Le Moulin Digital, le vendredi 6 mai à 09:00

Le mot de passe doit être un casse-tête pour ceux qui essayent de le décrypter… mais pas pour celui qui le créé ! Votre mot de passe est le même partout pour mieux vous en souvenir ? AÏE ! Il contient le nom de votre enfant ou de votre chat et se termine par votre année de naissance ? OUCH ! Venez découvrir comment donner du fil à retordre aux indiscrets tout en vous facilitant la vie : au programme, les alternatives au mot de passe maintenant et dans le futur, la biométrie, l’authentification via le smartphone, …

Entrée libre sur inscription.

Bonnes pratiques pour des mots de passe qui protègent RÉELLEMENT vos précieuses données Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan Drôme

